افتتاح مركز خدمات أرض الفيروز للبريد بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، مركز خدمات أرض الفيروز للبريد بشرم الشيخ، وذلك على هامش حضور فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية ٢٠١٩ بمدينة شرم الشيخ. وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إنشاء مركز خدمات أرض الفيروز للبريد بشرم الشيخ على مساحة ١١٥٤ متر مربع بطريق السلام أمام مستشفى شرم الدولي. وأكد المحافظ، أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة والأنظمة المطورة، ويعد من الجيل الجديد من مكاتب البريد، التي تخدم مواطني المدينة وزوارها من مختلف جنسيات العالم.

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