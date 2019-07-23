خاص| ننشر استمارة طلب التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت أحياء محافظة القاهرة، تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وينشر الخليج 365 نموذج استمارة طلب التصالح الموجودة في الأحياء.

‎وتحدد الغرامات المالية كما يلي:

‎رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا يتم دفع 500 جنيه رسومًا، وأكثر من (250 م2 وحتى 500 م2) يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسومًا ، أما أكثر من (3 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2)، يتم دفع 4000 جنيه رسوم وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسومًا.

‎على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات المطلوبة والمعلنة، وهي:

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-الرقم القومى.

-شهادات إثبات الملكية.

-تقرير استشاري معتمد يفيد بسلامة العقار.

-تقارير إثبات المخالفة من قبل صدور أحكام قانون التصالح.