الناطقة الرسمية باسم قلب تونس تبرر لقاء السبسي الابن بنبيل القروي .كان صدفة ..

قالت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم حزب ''قلب تونس'' إن اللقاء الذي جمع رئيس ''قلب تونس'' نبيل القروي بالممثل القانوني لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي لم يكن لقاء سريا واعتبرت الشواشي أنّه لا وجود لأي موجب للقاء سري بين ناشطين سياسيين ينشطان في هياكل سياسية منظمة وقانونية ومعلنة.

وكشفت الشواشي أن اللقاء الذي جمع القروي بالسبسي الابن وسط الأسبوع المنقضي "تم صدفة وبصفة عفوية وكان لقاء سريعا و استشاريا تناولا فيه بعض المسائل العامة" وفق قولها.

ونفت الشواشي أن يكون القياديين قد تطرقا لموضوع صفقة سياسية وفق ما تم تداوله ونفت أيضا أن يكون اللقاء قد تم لبحث تقارب أو تحالف سياسي بين الحزبين.

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في المقابل لم تستبعد الشواشي إمكانية التحالف بين الرجلين نظرا لما جمعهما من محطات سياسية سابقة حسب تعبيرها.

وأضافت قائلة: " قلب تونس كما أعلن يوم تأسيسه متفتح على كل الحساسيات السياسية باستثناء من يحكمون اليوم أي النهضة وتحيا تونس ومشروع تونس فنحن نناهضهم ونطرح أنفسنا بدائل عنهم".

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