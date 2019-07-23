أطلق لحيته وبدا مهموما بشدة.. “شاهد” ظهور مفاجئ لملك الأردن حافي القدمين وبدون حراسة

تفاجئ أردنيون بظهور مفاجئ للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين وسط عمان ، وكان معروفا أنه يقضي حاليا أجازة خاصة في أمريكا. ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني متجولا وحافي القدمين على سجاد المسجد الحسيني الكبيرأقدم مساجد العاصمة عمان، والذي ذهب ليتفقده بعد حريق في طابقه الثاني حصل الاسبوع الماضي. موكب الملك الذي كان في إجازة خاصة في الولايات المتحدة ظهر فجأة في وسط مدينة عمان.

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