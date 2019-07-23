نفت موسكو اليوم الثلاثاء ما أعلنته سول عن خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، متهمة القوات الجوية الكورية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ طائرتين روسيتين تحليقا في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز (تو-95 إم. إس.) تابعتان للقوات الجوية الفضائية الروسية، يوم 23 يوليو
وأضاف البيان "وفي منطقة جزر توكتو اقتربت من القاذفتين الروسيتين مقاتلتان كوريتان جنوبيتان من طراز (F-16) نفذت مناورات غير مهنية، معترضتين مسار حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين الروسيتين؛ مما شكل تهديدا لأمنهما".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تكشف حقيقة خرق قاذفة روسية لأجواء كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.