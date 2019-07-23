موسكو تكشف حقيقة خرق قاذفة روسية لأجواء كوريا الجنوبية

نفت موسكو اليوم الثلاثاء ما أعلنته سول عن خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، متهمة القوات الجوية الكورية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ طائرتين روسيتين تحليقا في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز (تو-95 إم. إس.) تابعتان للقوات الجوية الفضائية الروسية، يوم 23 يوليو

2019، تحليقا مخططا في المجال الجوي فوق المياه الدولية ببحر اليابان".وأضاف البيان "وفي منطقة جزر توكتو اقتربت من القاذفتين الروسيتين مقاتلتان كوريتان جنوبيتان من طراز (F-16) نفذت مناورات غير مهنية، معترضتين مسار حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين الروسيتين؛ مما شكل تهديدا لأمنهما".