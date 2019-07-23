كوريا الجنوبية تعرب عن تعازيها في وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعربت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تعازيها العميقة في وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء(يونهاب) الكورية الجنوبية - إن "المدير العام أمانو ساهم في تطوير حياة الإنسان من خلال تكنولوجيا الطاقة الذرية ومواصلة التنمية المستدامة، كما بذل جهودا كبيرة من أجل الحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية".
وأضافت "ستظل روح وإنجازات المدير العام يوكيا أمانو، الذي كرس حياته للاستخدام السلمي للطاقة الذرية وتعزيز نظام عدم الانتشار الدولي، خالدة في ذاكرة الكثيرين في جميع أنحاء العالم
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