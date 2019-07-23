مصرع وإصابة 9 أشخاص في تسمم غازي شمالي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة خبي شمالي الصين، مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء تسمم غازي في شركة بيوكيميائية بمحافظة (هوايلاي) في المقاطعة. في المقاطعة. وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع حوالي الساعة 4:30 بعد ظهر أمس أثناء تنظيف خزان مياه الصرف الصحي في شركة سور العظيم للهندسة البيوكيميائية. 4:30 بعد ظهر أمس أثناء تنظيف خزان مياه الصرف الصحي في شركة سور العظيم للهندسة البيوكيميائية. وأوضحت السلطات أن تحقيقات تجرى حاليا، للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث

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