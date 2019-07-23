الرياح الشديدة تُعيد إشعال حرائق غابات بوسط البرتغال

كافح أكثر من ألف رجل إطفاء حرائق غابات في وسط البرتغال، ما دفع السلطات لإخلاء قرى عدة بهدف الحد من أعداد السكان المعرضين للخطر.

في حصلية أولية، أُصيب 33 شخصًا، أحدهم في حالة حرجة، وقالت الحماية المدنية في البرتغال إن الحرائق أتت على عدد من المنازل.

هذه الحرائق صغيرة بالمقارنة مع حريق ضخم اندلع في المنطقة ذاتها في يونيو 2017 مما

أسفر عن مقتل 64 شخصًا وإحراق نحو 55 ألف هكتار في غضون أيام.

لكن مع توقع وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية، أمس الإثنين، أعلنت بلديات عدة في سانتاريم وكاستيلو برانكو الواقعة شمال شرقي العاصمة لشبونة أنها على أهبة الاستعداد.

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كانت الحماية المدنية أعلنت في

وقت سابق اليوم احتواء 90 في المئة من النيران التي اشتعلت بعد ظهر يوم السبت، لكنها حذرت من أن الحرائق الأخرى التي لا تزال مشتعلة تتطلب "الكثير من الاهتمام"، إذ إن الرياح التي اشتدت في وقت لاحق أججت تلك الحرائق وسط جفاف للجو.

وكثيرًا ما يتضرر وسط البرتغال بالحرائق في فصل الصيف بسبب انتشار أشجار الكينا والصنوبر وسط تضاريس جبلية مما يجعل مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة.

وأعلنت إسبانيا، مساء أمس الإثنين، إرسال طائرتين للتعامل مع الحرائق.