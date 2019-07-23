كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تصفي عددا من أتباعها من أبناء البيضاء بالسلاح الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي على تصفية عدد كبير من عناصرها متهمة إياهم بمحاولة التمرد على قيادتهم في مديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بقصف موقع تابع لعناصرها يتمركز فيه مجندين من أبناء مديرية "الملاجم" محافظة البيضاء، بسلاح عيار 23 وسقط المجندين بين قتيل وجريح.

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يأتي ذلك، بالتزامن مع حملة من أعمال السحل والتنكيل تقوم بها المليشيات بحق مشائخ وأفراد قبليين كانوا يعملون في صفوفها في محافظة عمران.