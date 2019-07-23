لسعات الحشرات.. كيف نعرف هويّة الحشرة ونعالج اللسعة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يزداد تواجد الحشرات المتنوّعة في محيط الإنسان في فترات الصّيف، وغالبا ما تسبّب لسعاتها باحمرار الجلد وتهيّجه، فكيف يمكن معرفة نوع الحشرة الّتي لسعتنا من أجل التّعامل مع مكان اللّسعة كما يجب ومعالجتها بالطّريقة الصّحيحة؟

لسعة البق:

غالبا ما تنتشر هذه الحشرة الصغيرة ليلا للبحث عن وجبات من دم الحيوان والإنسان، وهذا هو دافع لسعتها الّتي تتسبّب بظهور عدة بقع حمراء وواحدة في الوسط كبيرة عادة، إذ أنّ البقّ يلسع المكان نفسه في الجسم عدّة مرّات من أجل الحصول على أكبر كميّة دم، وقد يترك بعض آثار الدّم على الفراش. يذكر أنّ أنثى البقّ تضع بيضها يوميًّا في أنحاء المنزل، لذا من الضّروريّ تهوئة المنزل وتنظيفه باستمرار.

لسعة البعوض:

يعدّ ظهور البقع، مثل الورم بقطر بين 2 و5 مليمترات من دون قطرة دم على الجلد، بلون يتراوح ما بين الأحمر والأبيض، مؤشّرًا ودليلًا على أن الحشرة الّتي لسعتك كانت بعوضة، ولعلاج هذه اللسعة تبريد المكان الذي غرزت أنثى البعوض فيه إبرتها، إما بالضغط أو باستخدام معالجات خاصة ضد لدغات الحشرات، مما يقلل أيضا الورم، وكإجراء مباشر ضد الحكة؛ كذلك يمكن معالجته بإحدى الطرق المنزلية مثل وضع نصف بصلة أو نصف حبة بطاطس أو ليمون على المكان مباشرة بعد الشعور بالحكة، مع عدم الحك.

(Pixabay)

لسعة البرغوث:

تقوم هذه الحشرة باللسع عدّة مرّات، وتتسبّب في ظهور بقع حمراء غير متورمة، وغالبا ما ينتقل البرغوث عن طريق الحيوانات،مثل القطط والكلاب، لينتشر في أرجاء المنزل بعدها. وتعالج لسعات البراغيث بعلاجات خاصة لمكافحتها مثل البخاخات، وما يسمى "فخاخ البراغيث"|، وللوقاية منها من المهمّ تنظيف الحيوانات الأليفة بشكل مستمر.

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لسعة الدّبور:

يقوم البرغوث بلسع الإنسان عدّة مرّات إذا شعر بالخطر، وتتسبب لسعته باحمرار المكان. ولمكافحتها يجب تبريد المكان المصاب بسرعة، واستعمال مراهم مكافحة لدغات الحشرات.

لسعة النّمل:

يسبب النمل عند اللسع بقعًا وحكّةً قويّة، وقد تختفي البقع بعد ساعة، إلّا إن كان النّمل من نوع نمل الغابة، فعندها تصبح البقعة مؤلمة وتشعر بحرقة في موقعها، إذ يحقن نمل الغابة نوعا من السم عند لسعه الضحية، وتظهر لسعة النملة على شكل بقع بيضاء مائلة للاحمرار وبحكة قوية، ولمعالجة اللسعة يمكن تبريد المكان المصاب، والحفاظ على نظافة الجرح ومنع الالتهاب عن طريق العلاج المنزلي عبر فرد قطع البصل أو فصوص الثوم.

(Pixabay)

لسعة القراد:

تعدّ هذه اللسعة أسوأ أنواع اللسعات، إذ لا تتسبّب في حكّة قويّة رغم أنها تقرص وتمتص الدم من جلد الضحية، لتترك بعد ترك ضحيتها بقعة حمراء بحجم العملة النقدية غير متورمة، وتجب إزالة القرادة الماصة للدم بأسرع وقت ممكن، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام ملقط خاص معقوف، وليس من خلال هز المكان المصاب، إذ يمكن أن يتسبب هذا في قطع الجسد وبقاء رأس القرادة ملتصقة بالجسم. وإذا كان مكان الإصابة ينتشر ويحمر، فعليك مراجعة الطبيب سريعا. ويتسبب القراد في نقل أمراض خطيرة مثل داء البورليات، أو التهاب الدماغ المحمول بالقراد.