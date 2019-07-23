عرعرة النقب: إطلاق نار ومفرقعات واعتقالات في شجار عنيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من عرعرة النقب بشبهة المشاركة في الشجار العائلي العنيف الذي شهدته القرية، الليلة الماضية، والذي استخدمت فيه العيارات النارية والحجارة والمفرقعات.

ووفقا للشرطة فإن ثلاثة من المشتبه بهم اعتقلوا في البيت الذي أطلقت منه عيارات نارية، فيما جرى اعتقال المشتبه به الرابع بعد اعتدائه على أحد أفراد الشرطة.

وستنظر المحكمة في بئر السبع، اليوم، في طلب تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليهم، ومن المتوقع أن تنفذ الشرطة حملة اعتقالات ضد مشتبه بهم آخرين.

وذكر شهود عيان أن الشجار العائلي العنيف في عرعرة النقب الذي نشب قبل أيام أسفر عن عدة إصابات، وتجدد الليلة الماضية وجرى فيه إطلاق النار والمفرقعات، وأضرمت النار ببناية سكنية.