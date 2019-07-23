شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجوف يضبط كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى الحوثيين والان مع التفاصيل

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، امس الإثنين، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر أمني لموقع الجيش "سبتمبر نت"، أن نقطة أمنية ضبطت في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف وحضرموت، شاحنة على متنها 295 كيلو غرام، من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المصدر أن كميات الحشيش كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء.

ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة سائق الشاحنة، مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.