شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في الخليج والان مع التفاصيل

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية".

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله: "نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة" مشيراً إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.

وأضاف "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوماً بيوم ولحظة بلحظة".