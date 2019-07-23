شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في الخليج والان مع التفاصيل
قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية".
ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله: "نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة" مشيراً إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.
وأضاف "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوماً بيوم ولحظة بلحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.