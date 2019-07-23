شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تَعِد "البدون" بحل قضيتهم هذا الصيف والان مع التفاصيل

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحسم ملف "البدون" خلال الصيف الحالي، حسبما كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين، أعلن الغانم أنه انطلاقاً من توجيهات الأمير فإن "مجلس الأمة ماضٍ في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية".

وقال للصحافيين: "تصريحي اليوم حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبناء عليه أوضّح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية"، مؤكد أن "هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع".

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ويذكر أن قضية "البدون" الذين تطلق عليهم رسمياً تسمية "المقيمين بصورة غير قانونية" هي من أقدم القضايا في الكويت وأكثرها تعقيداً.

وأوقف جهاز أمن الدولة عدداً من الناشطين من "البدون" بعد تنظيم اعتصام في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت في 12 يوليو (تموز) الحالي.

وأضاف الغانم: "كما ذكرت سابقاً، فإن هناك حلاً جذرياً وعادلاً لهذه القضية خلال الصيف، وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يسترزق".

ولفت إلى أن الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف "إن تطلب الأمر".