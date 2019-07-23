شكرا لقرائتكم خبر عن مصع نحو 30 من عناصر مليشيا بنيران الجيش بصرواح غرب مأرب والان مع التفاصيل
لقي أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، امس الإثنين، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني، بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
واستدرجت قوات الجيش الوطني مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية في قلب جبهة صرواح.
وباغتت قوات الجيش، عناصر المليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ، نتج عنه مقتل أكثر من ثلاثين عنصرا منها، فيما لاذ البقية بالفرار.
واستعادت قوات الجيش الوطني خلال الهجوم، كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
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