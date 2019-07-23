شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حالتين من الغرق في سواحل شحير بحضرموت والان مع التفاصيل

تمكنت فرق الإخلاء والإنقاذ التابعة لقوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت الإثنين، ثامن أيام موسم البلدة السياحي، من إنقاذ حالتين لمواطنين، تعرضوا للغرق في شاطئ ساحل شحير .

وباشرت فرق الإخلاء والإنقاذ المنتشرة على السواحل سرعة التدخل، بعد رصدها للحالتين، وتلقيها البلاغ من قبل الدوريات الراجلة وتم إنقاذ الحالتين من الغرق وحالتهم الصحية جيدة و مستقرة.

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وجددت قيادة قوات خفر السواحل دعوتها لجميع المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور في الدخول إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ .

كما ناشدت مجددا خطباء وأئمة المساجد والشخصيات المؤثرة في المجتمع، أن يسهموا بدورهم في التوعية المجتمعية في هذه الأيام، و خلال موسم البلدة للحد من ظاهرة الغرق .

كما نبهت قيادة خفر السواحل الجميع من اضطراب وهيجان البحر هذه الأيام التي تنشط فيها الرياح الشمالية ، والتقيد بأوقات الاغتسال والسباحة في الأماكن المخصصة وإتباع إرشادات السلامة البحرية والتحذيرية من بعض الأماكن الخطرة.