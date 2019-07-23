طقس.. روسيا تغرق وأوروبا تحترق

أفاد متخصص بالأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، بمعلومات حول الطقس المتقلب الذي تشهده روسيا وبلدانا اوروبية.
من جهة اخرى، تعاني موسكو واوكرانيا وسوشي وجورجيا من طقس شتويّ عاصف طيلة الأسبوع يترافق مع تدني بدرجات الحرارة، ويختلف الأمر في غرب اوروبا التي تنتظر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً بدرجات الحرارة بخاصة في فرنسا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال، ويساهم هذا الوضع بزيادة نسبة الحرائق في البرتغال التي تحوّلت غاباتها في الأيام الأخيرة الى جحيم ناريّ بسبب السنة النار التي التهمت مساحات شاسعة منها.
تجدر الإشارة ايضاً إلى ان البلدان الاوروبية التي تلفحها موجة الحر، ستقرع نواقيس الخطر بعد ايام قليلة بسبب المنخفضات الأطلسية التي ستضربها متصارعة مع الرياح الحارة، الأمر الذي يهدد فرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا والمانيا وصربيا وكرواتيا بتساقط غزير لحجارة البرد وبأحجام كبيرة، مع الأمطار الغزيرة، باختصار: اوروبا الوسطى مهددة بالسيول والفيضانات في الأيام المقبلة.
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