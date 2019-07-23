صور تظهر سوء أرضية ملعب النجف.. الشباب والرياضة تبين السبب

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2019-07-23 | 09:30
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كشفت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، سبب سوء أرضية ملعب النجف الأولمبي، مؤكدةً أن الملعب سيظهر بحلة جديدة بعد شهرين من الآن.
وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صوراً بدت فيها أرضية ملعب النجف بصورة سيئة خلال مباراة فريقي النجف والميناء في الجولة الأخيرة من دوري الكرة الممتاز، أمس الاثنين.
وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب طالب الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد نهاية شهر ميسان الماضي، انتهت صلاحية البذور الشتوية التي تم زرعها في ملعب النجف الأولمبي".
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وأوضح، أنه "بسبب زخم مباريات الدوري العراقي الممتاز واستمرارها حتى الان، لم يكن بالإمكان أن تنمو البذور الصيفية"، مبيناً أن "ملعب النجف سيظهر بحلة جديدة بعد نمو البذور الصيفية بعد شهرين من الآن".
وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب طالب الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد نهاية شهر ميسان الماضي، انتهت صلاحية البذور الشتوية التي تم زرعها في ملعب النجف الأولمبي".
وأوضح، أنه "بسبب زخم مباريات الدوري العراقي الممتاز واستمرارها حتى الان، لم يكن بالإمكان أن تنمو البذور الصيفية"، مبيناً أن "ملعب النجف سيظهر بحلة جديدة بعد نمو البذور الصيفية بعد شهرين من الآن".
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.