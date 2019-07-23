صور تظهر سوء أرضية ملعب النجف.. الشباب والرياضة تبين السبب

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صوراً بدت فيها أرضية ملعب النجف بصورة سيئة خلال مباراة فريقي النجف والميناء في الجولة الأخيرة من دوري الكرة الممتاز، أمس الاثنين.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب طالب الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد نهاية شهر ميسان الماضي، انتهت صلاحية البذور الشتوية التي تم زرعها في ملعب النجف الأولمبي".



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وأوضح، أنه "بسبب زخم مباريات الدوري العراقي الممتاز واستمرارها حتى الان، لم يكن بالإمكان أن تنمو البذور الصيفية"، مبيناً أن "ملعب النجف سيظهر بحلة جديدة بعد نمو البذور الصيفية بعد شهرين من الآن".