أثنت شرطة بلدة "فويردا" غرب ألمانيا على مواطن عراقي، عقب قيامه بإلقاء القبض على مجرم دفع سيدة "بالعمد" أمام قطار متحرك، ووصفت تصرف العراقي بـ"البطولي".
وأشار موقع "فوكس" الألماني، في تفاصيل الحادث، إلى أن "المواطن العراقي شك في سلوك المتهم بعد أن قام الأخير بالحديث مع أحد أطفال اسرته، الذي طالبه بالابتعاد عن عائلته".
وأضاف الموقع نقلا عن المواطن العراقي، أنه "بقي بعد ذلك يراقب المتهم عن بعد، خشية على أسرته، وبعد فترة وجيزة شاهده يندفع فجأة باتجاه سيدة ويدفعها تحت عجلات قطار متحرك لتلقى حتفها".
وأشار إلى أن "المتهم حاول الاختفاء، إلا أن العراقي باغته وأمسك به لحين وصول قوات الأمن، وسلمه لهم".
وذكر مصدر في الشرطة أن "المشتبه يبلغ من العمر 28 عاما، وأنه نفذ فعلته بدافع (الخبث أو رغبة في القتل)، وأن لديه سجلا إجراميا سابقا".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقي يقبض على متهم في القتل بالمانية والشرطة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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