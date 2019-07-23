محافظ بغداد يعلن إطلاق المالية أجور المحاضرين بالمجان لتربية الرصافة الأولى

وقال الجزائري، إن "دائرة الموازنة أبلغت المحافظة بإطلاق مبلغ مليار ومئتين وسبعين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف واثنين وستين دينار لمحاضري تربية الرصافة الأولى البالغ عددهم ١٥٢٦ مشمولاً"، مبيناً أن "إجراء المالية جاء بعد إرساله كتباً رسمية تضمنت قوائم بأسماء المحاضرين ولجميع مديريات تربية بغداد الستة".وأضاف الجزائري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الأيام المقبلة ستشهد توزيع الأجور للمحاضرين في مقر مديرية تربية الرصافة الأولى"، لافتاً إلى أن "أجور جميع المحاضرين لباقي المديريات ستصرف تباعاً".

يذكر أن محافظ بغداد فلاح الجزائري أعلن، في وقت سابق، إطلاق وزارة المالية أجور المحاضرين بالمجان لمديريتي تربيتي الكرخ الثالثة والثانية.