الان تتابع البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأمريكية في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 10:03 ص, 23 يوليو 2019 م التعليقات: 0 نقطة بنقطة من مصدرها طهران - الخليج 365: قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية في منطقة الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

وأضاف خانزادي، نقلاً عن وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء: “”نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة”، مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة.

وتابع: “لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأمريكا يوما بيوم ولحظة بلحظة”.

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