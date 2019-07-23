أمريكا تسجل 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة وخبراء الصحة متفائلون

وكالات - الخليج 365

كشف مسؤولون اتحاديون أمريكيون في مجال الصحة عن أن الولايات المتحدة سجلت 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات هذا العام إلى 1148، في أسوأ تفش للمرض في البلاد منذ ربع قرن.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بواقع 2.2 في المئة بين 11 و18 يوليو (تموز) شملت حالات جديدة في ولايتي أوهايو وألاسكا، ليصل العدد

الإجمالي للولايات التي شهدت تفشي المرض إلى 30.

ويمثل التقرير الأحدث المرة الأولى منذ 10 يونيو (حزيران) التي ينتشر فيها المرض شديد العدوى، والذي قد يفضي إلى الوفاة في بعض الأحيان، في ولايات أخرى.

ولا يزال خبراء الصحة متفائلين بحقيقة أن أعداد الحالات الجديدة الأسبوعية انخفضت بعد أن كانت قد وصلت إلى أكثر من مئة في الأسبوع الواحد هذا العام.

ورغم أن 25 حالة هي زيادة مقارنة مع 14 حالة خلال الأسبوعين الأخيرين؛ إلا أن عدد الحالات في الأسبوع لم يتجاوز 30 منذ 24 يونيو (حزيران).