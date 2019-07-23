زعيم كوريا الشمالية يتفقد غواصة ويمتدح قدراتها التكتيكية

جدة - عمرو شويل بيونج يانج -الخليج 365:

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم جونج أون زعيم البلاد تفقد، صباح اليوم الثلاثاء، غواصة جرى بناؤها حديثا وأشار إلى قدرات تكتيكية ونظم أسلحة جديدة.

وقالت الوكالة إن الغواصة التي جرى بناؤها “باهتمام خاص” من كيم ستدخل الخدمة في البحر الشرقي الذي يعرف أيضا ببحر اليابان.

ولم تتطرق الوكالة لنوع نظم الأسلحة التي تحويها الغواصة، أو متى قام كيم بمعاينتها، لكنها قالت إن كيم عبر عن رضا كبير عن بناء “نوع غواصتنا القوية”.

وقال كيم: “في بلد محاط بالبحر من الشرق ومن الغرب؛ فإن قدرة الغواصات العاملة تكون مكونا مهما للدفاع الوطني”.

وأضاف أنه يتعين على كوريا الشمالية أن “تستمر في تطوير قدراتنا الدفاعية الوطنية ببذل جهود كبيرة في تطوير معداتنا من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الغواصات”.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن كيم كلف مسؤولين عسكريين وعلميين، رافقوه، بإنجاز المزيد من المبادرات الاستراتيجية في استخدام الغواصات.