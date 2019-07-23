أستراليا تعلن إنشاء قوة تدريب عسكرية لمساعدة جيرانها

أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تنشئ قوة تدريب عسكرية جديدة لمساعدة جيرانها في منطقة المحيط الهادئ.

وقالت رينولدز: "ستستخدم قوة الدعم بالمحيط الهادئ نهج فريق تدريب متنقل لتعزيز القدرة والمرونة والعمل المشترك في أنحاء المنطقة بمجالات مثل العمليات الأمنية والمساعدات الإنسانية والتخفيف من الكوارث وحفظ السلام".

وستعمل قوة المحيط الهادئ، ومقرها بريسبان، والتي ستبدأ أنشطتها الأولى هذا العام ، مع جيران أستراليا، بما في ذلك بابوا غينيا الجديدة وفيجي وفانواتو.

Advertisements

وقالت رينولدز في بيان: "ستعمق (هذه القوة) العلاقات القائمة منذ فترة طويلة من خلال تنفيذ مناورات وتدريبات ودورات".

وأضافت أن البرنامج يأتي ضمن "عدد من المبادرات الهادفة لتعميق الانخراط الكبير مع منطقة المحيط الهادئ وبناء منطقة آمنة استراتيجيا ومستقرة اقتصاديا ومتمتعة بالسيادة سياسيا".

وقال أليكس هوك، وزير التنمية الدولية وشؤون المحيط الهادئ ومساعد وزيرة الدفاع: "سيتم اتخاذ القرارات بشأن أين ومتى ستنفذ هذه الأنشطة بالتشاور الوثيق وبشكل مصمم خصيصا لتلبية احتياجات شركائنا الإقليميين".