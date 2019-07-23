الهند ترفض وساطة ترامب في النزاع على كشمير

رفضت الهند، أمس الإثنين، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين باكستان والهند بشأن إقليم كشمير، كما رفضت ما قاله الرئيس بأن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي طلب مساعدة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وقال ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض، إنه يحب أن يكون وسيطاً، وأضاف أن رئيس الوزراء الهندي طلب منه القيام بدور في النزاع المستمر لأكثر من 70 عاماً.

ونشر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، رافيش كومار، تغريدة بعد تعليقات ترامب قال فيها "لم يتقدم مودي بمثل هذا الطلب"، وأضاف "موقف الهند الثابت هو أن كل القضايا العالقة مع باكستان تتم مناقشتها على المستوى الثنائي فقط".

وأعرب خان عن تأييده لانخراط ترامب في هذا النزاع، قائلاً إن "الولايات المتحدة يمكن أن تلعب الدور الأهم".

وخاضت الهند وباكستان المسلحتان نووياً 3 حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها كانتا بسبب كشمير، وهي منطقة يتقاسمها الجانبان ويدعي كل طرف أحقيته بملكيتها كاملة، ويشهد الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير حركة انفصالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتدعي الهند أن باكستان تساعد وتحرض المتشددين الكشميريين، وهو اتهام تنفيه إسلام أباد.