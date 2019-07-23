ترامب يشيد برد فعل الصين على تظاهرات هونغ كونغ

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بالصين لرد فعلها على التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، غداة هجمات عنيفة استهدفت متظاهرين وارتكبها معتدون يشتبه بأنهم ينتمون إلى عصابات مافيا.

وتشهد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997، منذ التاسع من يونيو (حزيران) تظاهرات سلمية ضخمة تخللتها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

لكنها شهدت الأحد، أعمال عنف مع مهاجمة عصابات من المسلحين بعصي وقضبان معدنية وعصي لرياضة الغولف ويرتدي معظمهم قمصاناً بيضاء، متظاهرين ضد الحكومة في طريق عودتهم إلى بيوتهم بعد تظاهرة جديدة هائلة، ما أدى إلى جرح 45 شخصاً إصابات 6 منهم خطيرة.

وقال ترامب في البيت الأبيض "أعرف أنها مشكلة مهمة جداً للرئيس (الصيني) شي" جينبينغ. وأضاف "بإمكان الصين وضع حد لها إذا رغبت في ذلك".

وتابع أن الرئيس الصيني "عمل بطريقة مسؤولة ومسؤولة جداً"، مشيراً إلى أن هذه التظاهرات تستمر منذ فترة طويلة.