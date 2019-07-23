الوفاق تلجأ لرموز نظام القذافي لإنقاذ ميليشياتها في العاصمة الليبية

فتح إعلان حكومة الوفاق الليبية الراعية للميليشيات الإرهابية بطرابلس الإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء لحكومة القذافي تساؤلات حول توقيت الإعلان، وأسبابه خصوصا انه يتزامن مع إعلان القوات المسلحة الليبية الاقتراب من تحرير كامل العاصمة طرابلس وطرد المتطرفين منها.

ويعد المحمودي هو ثاني مسؤول ليبي محكوم عليه بالإعدام يتم الإفراج عنه بدعوى ظروفه الصحية، فسبقه في مارس الماضي بنفس السيناريوهات أبو زيد دوردة، رئيس جهاز الاستخبارات في حكومة القذافي، والذي أفرج عنه من قبل حكومة الميليشيات لأسباب صحية أيضا.

وقالت الوزارة التابعة لحكومة فايز السراج إنها أفرجت السبت الماضي عن آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي "بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة...".

وأكدت في بيان نشرته على صفحتها بفيس بوك أن ذلك لا يعني إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصلا في التهم المنسوبة"، إلا أن نشطاء وسياسيين أكدوا الأمر تم بناء على صفقة يقودها الإخواني المقرب من قطر عبد الحكيم بلحاج.

ووصف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، قرار الإفراج عن المحمودي بأنه جاء لأسباب سياسية، لجأت إليها الميليشيات الموجودة في طرابلس لحشد أتباع النظام السابق خلفها بعدما اقترب الجيش الوطني من إحكام كامل السيطرة على العاصمة.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة العربى الجديد الممولة من قطر تفاصيل الصفقة التي عقدتها حكومة الوفاق مع أعضاء نظام القذافي مؤكدة أن عدد من القيادات الإخوانية يقود جهودا للإفراج عن رموز القذافي.

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وقتها توقعت الصحيفة أن يتم الإفراج عن البغدادي المحمودي، وأبو زيد عمر دوردة، وهو ما تم بالفعل وفقا للصفقة التي رتبت تفاصيلها في الدوحة بإشراف من عسكريين قطريين.

ورغم الحكم بإعدام القياديين السابقين بنظام القذافي منذ عام 2015 إلا أن الحكم لم ينفذ وحاولت الميليشيات الإخوانية استغلالهما لمواجهة تقدم قوات الجيش الوطني لتحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا خصوصا وأن دوردة والمحمودي، كانا معتقلين لدى ما يسمى بـ "جهاز الحرس الوطني"، الذي يترأسه خالد الشريف، الموالي لرئيس حزب "الوطن" عبد الحكيم بلحاج.

وعلق الكاتب الصحفي عبدالعزيز الخميس على قرار حكومة الوفاق قائلا إن سبب الإفراج عن المحمودي ليس الحفاظ على صحته بل الأمر يرجع لسكب ولاء أتباعه من المؤيدين لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وكسب ود قبيلته التي تتمتع بنفوذ داخل ليبيا.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد العيساوي أن قرار الإفراج الصحي عن المحمودي هي متاجرة سياسية تقوم بها ميليشيات الوفاق لأنه من الشخصيات التي تحظى بمكانة كبيرة لدى أنصار النظام السابق، ومن أجل استثمار القاعدة الشعبية المؤيدة لرجال القذافي واستقطابها".

وشكك عضو ما يسمى بالمجلس الأعلي إبراهيم صهد، في ليبيا مزاعم حكومة الوفاق بأن المحمودي ليس مفرج عنه بشكل نهائي قائلا في تغريدة :"ينبغي أن تتظافر الجهود للطعن في قرار الإفراج عن المجرم البغدادي المحمودي المدان والمحكوم عليه بالإعدام باعتبار القرار منافي للقوانين الليبية، وباعتباره قرارا صادرا من جهة لا تمتلك صلاحية نقض حكم قضائي.

وأضاف: "لا تصدقوا الترويجات بأن المدعو سيخضع للرقابة خارج السجن".