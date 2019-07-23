صحيفة دولية تستعرض خيارات المجتمع الدولي لمواجهة القرصنة الإيرانية

إستعرضت صحيفة العرب اللندنية، خيارات المجتمع الدولي لمواجهة القرصنة الإيرانية، وذلك بعد تصعيد إيران للتوتر في المنطقة بإحتجازها ناقلة نفط، تحمل العلم البريطاني، في مضيق هرمز الجمعة الماضي .

وتؤكد الصحيفة أن هذا التصعيد وضع المجتمع الدولي أمام اختبار اتخاذ القرار الذي ستكون له تداعيات بعيدة المدى.

وقالت الصحيفة أنه بينما يتطلع البريطانيون لحسم قرار من سيكون رئيس الوزراء الذي سيخلف تيريزا ماي لمعرفة الخطوة القادمة، ترى واشنطن أن على دول العالم أن تدافع على أمن سفنها من مخاطر القرصنة الإيرانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تستطيع بمفردها للحفاظ على سلامة السفن في الخليج.

وأعلنت إيران الاثنين أنها ألقت القبض على 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وحكمت على بعضهم بالإعدام.

وترى الصحيفة أنه لا تعدّ مثل هذه الإعلانات أمرا غريبا في إيران وكثيرا ما يكون هدفها الرأي العام المحلّي. لكن التوقيت يشير إلى أن طهران تتعمّد التصعيد مع القوى الغربية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات بالقرب من مضيق هرمز، والتي كان أحدثها اختطاف ناقلة تحمل العلم البريطاني، في عملية قرصنة تضع المجتمع الدولي أمام معادلة صعبة بخصوص الرد على إيران، وما سينجرّ عنه في المستقبل من تداعيات إما تردع إيران وإما تدفعها نحو مزيد من التصعيد.

وعندما صعّدت الإدارة الأميركية ضد إيران، في الفترة الماضية، سواء من خلال تواتر العقوبات أو من خلال الإعلان عن توجيه ضربة عسكرية، ردّت إيران بلهجة هادئة أنها لا تريد الحرب.

وتكفّل بهذه المهمة الرئيس حسن روحاني، الذي غالبا ما يتولّى الحديث عندما تكون هناك رغبة في الترويج لخطاب التهدئة وتجميل صورة إيران.

وأضافت الصحيفة "لكن، بمجرّد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرار التراجع عن توجيه الضربة العسكرية لإيران في اللحظات الأخيرة، تغيّر الخطاب الإيراني، وصمت حسن روحاني ليتقدّم الصفّ المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني، الأول متوجها للداخل الإيراني بخطاب المقاومة وشعارات الشيطان الأكبر وأميركا المترددة، والثاني بنشر الفوضى في مضيق هرمز والخليج العربي وصولا إلى اختطاف السفن".

وترى الصحيفة أن خطف الحرس الثوري للناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، في مضيق هرمز، يأتي ضمن هذا التصعيد، الذي تراهن عليه طهران من أجل توجيه رسالة إلى الداخل الإيراني، الذي بدأ يُظهر تململا من النظام برمّته، وأيضا توجيه رسالة متعددة العناوين إلى الخارج، سواء الحلفاء في الاتفاق النووي أو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كما أذرع إيران في المنطقة. وتراهن إيران في تحركاتها على حقيقة أن العالم اليوم متردّد إزاء فكرة المخاطرة بحرب عسكرية بالمفهوم التقليدي للحرب المدمّرة.

وبحسب الصحيفة "توحي التحرّكات الإيرانية الأخيرة للمتابع بأن مصدرها واثق من نفسه ومن قدراته على المواجهة وتحمّل تبعات هذا التصعيد، الذي وصل حدّ نزول أفراد من الحرس الثوري الإيراني من طائرات هليكوبتر واحتجاز ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، ردّا على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية قبل أسبوعين".

لكن بالعودة إلى التجارب السابقة، كما تحليل عمق الوضع الإيراني، يكشفان أن هذه القوة الظاهرة ليست سوى نمر من ورق، وأنّ جزءا كبيرا منها مستمد أساسا من حالة الارتباك الدولية والانقسام الواضح بين صانعي القرار الدولي من جهة، وتعدّد جبهات الأزمات في الشرق الأوسط والعالم من جهة أخرى، من أزمة تركيا وصواريخ أس-400 إلى الحرب التجارية وسياسات ترامب المركّبة.

على مدى سنوات، نجح النظام الإيراني في فرض سيطرته في الداخل من خلال شعارات المقاومة وخطاب المظلومية المبنيّ على مؤامرة الشيطان الأكبر، وحلفائه، ضد الدولة الإيرانية ومشروعها القومي واستهداف حقها في امتلاك السلاح النووي.

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وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة، مع تغيّر المعطيات إثر توقيع إيران الاتفاق النووي، وتوغلها عسكريّا في المنطقة، بدأت طهران تجني الآثار الجانبية لهذا التغيير، وكلما تمددت في الخارج ضاق الوضع في الداخل.

واليوم، يجد النظام الإيراني أنصارا له في اليمن والعراق وسوريا أكثر من داخل البلاد، حيث تقاتل جماعات تحت راية هذا النظام في حين بدأ أغلبية الشعب الإيراني، المكوّن من 60 بالمئة من الشباب، في إظهار تمرّده، حتى أن الأمر وصل به لرفع شعارات مطالبة بإسقاط النظام للمرة الأولى منذ الثورة الإيرانية في سنة 1979.

ووجدت إيران في التطوّرات الأخيرة فرصة لإعادة ترتيب الصفّ الداخلي، سواء بالترغيب أو الترهيب، خاصة وأنه يوما يعد يوم يقترب اختبار تغيير المرشد الأعلى.

ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ترى لجنة من الخبراء أن هوية الرجل الذي سيخلف خامنئي كمرشد أعلى للثورة الإسلامية ستشير إلى اختيار طهران بين المواجهة أو التفاوض مع جيرانها وواشنطن.

ويسيطر المرشد الأعلى الذي يمثّل الشخصية الدينية والسياسية العليا على القوات المسلحة والحرس الثوري ووزارة الداخلية ويدير سياسة إيران الخارجية. ويقرأ المتابعون الخطاب الإيراني ضمن سياق الرغبة في شراء الوقت. ويشير مهدي خلجي، الخبير في الشؤون الإيرانية، في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أن خامنئي يريد أن يترك إرثا لضمان بقاء النظام لفترة طويلة بعد رحيله.

وتقول باربرا سلافين، وهي مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي في واشنطن، إن الدولة العميقة ستعمل على اختيار شخص من شأنه أن يحفظ مراكز قوة النظام واستمراره.

ومثل هذا الاختيار كان سيكون سهلا في سنوات سابقة أما اليوم، وفي ظل حالة الاحتقان الداخلي نتيجة الأوضاع الاقتصادية، فسيكون الأمر أصعب.

وقالت الصحيفة "من هنا، عاد الترويج لخطاب القوة المزعومة وانتهاك القوانين الدولية، فما يهم النظام الإيراني اليوم هو ضمان صلابة الأرض من تحت أقدامه، خاصة وأنه يعلم أن المجتمع الدولي، وحلفاءه الأوروبيين، بشكل خاص، يسعون مثلها إلى شراء الوقت في انتظار الانتخابات الأميركية في سنة 2020، علّها تدفع بترامب خارج البيت الأبيض".

وقال باتريك وينتور، الكاتب في صحيفة الغادريان، إن الوضع في الخليج يعني أن المملكة المتحدة تواجه اختبارا لتحالفاتها وقوتها.

كما أحيا احتجاز الناقلة ستينا إيمبيرو وعجز البريطانيين في الحيلولة دون حصول ذلك النقاش داخل المملكة المتحدة حول قوتها العسكرية.

ورأى العميد البحري المتقاعد أليكس بورتون في حديث لقناة بي.بي.سي أنه “لا شكّ بأن تقليص عتاد البحرية الملكية منذ عام 2005، وخفض عدد مدمراتها وفرقاطاتها من 31 إلى 19 اليوم، كان له أثر على مدى قدرتنا على حماية مصالحنا في كافة أنحاء العالم”.