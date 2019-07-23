تدهور مؤشرات الإقتصاد القطري بسبب دعم الإرهاب

هبط صافي ربح شركة الكهرباء والماء القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري 24%، متأثراً بتدهور مؤشرات الاقتصاد بعد المقاطعة العربية التي دخلت عامها الثالث.

ووفق بيان الشركة إلى بورصة قطر، بلغ الربح 620 مليون ريال، مقابل 813 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع العائد على السهم للأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 0.56 ريال، مقابل 0.74 ريال للفترة نفسها من 2018.

ويأتي إعلان الكهرباء والماء القطرية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة واعتماده النتائج المالية المدققة لهذه الفترة.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى مليار و143 مليون ريال، مقارنة بمبلغ مليار و344 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2018.

Advertisements

وفقدت «كهرماء»، خلال الربع الأول من 2019، أكثر من 20% من أرباحها، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وسط تراجع حاد في عملياتها التشغيلية ومؤشراتها الواردة في تقريرها السنوي.

وتراجعت قيمة موجودات الشركة طويلة الأجل في الربع الأول من 2019 بنسبة 2.4% إلى 12.974 مليار ريال «3.566» مليار دولار، فيما تراجعت الموجودات قصيرة الأجل بنسبة 12.28% إلى 4.24 مليار ريال «1.165 مليار دولار».

وهوت أرباح العديد من الشركات في بورصة قطر على نحو حاد، ما أدى إلى تدني ثقة المستثمرين بالسوق وخروج العديد منهم.