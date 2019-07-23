مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في انهيارات أرضية في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتمندو

قالت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم وفقد ستة آخرون في وقت مبكر من اليوم، بعد أن أدى هطول أمطار موسمية غزيرة لوقوع انهيارات أرضية في قرية جبلية في نيبال.

وقال مفتش الشرطة رابيندرا خادكا: إن الانهيارات الأرضية طمرت خمسة منازل في قرية ساتيافاتي في منطقة جولمي.

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وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لقد انتشلنا ست جثث، وما زال هناك ستة أشخاص آخرين في عداد المفقودين"، وأوضح أن القرية شهدت هطول أمطار غزيرة مساء أمس الاثنين.

يذكر أن ما لا يقل عن 90 شخصا قد لقوا حتفهم وفقد 29 آخرون في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال الأسبوع الماضي. ودفعت الفيضانات والانهيارات الأرضية نحو 11 ألف مواطن للنزوح من منازلهم.

وكانت المناطق الواقعة بشرق ووسط البلاد الأكثر تضررا من الفيضانات. وقد تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب بطء جهود الإغاثة في المناطق المتضررة.