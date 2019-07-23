مقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص بحريق في مخيم صيفي للأطفال شرق روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الطوارئ الروسية أن ثلاثة من الأطفال المصابين في حالة خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بحروق بالغة، فيما أوضح مكتب حاكم الإقليم أنهم في حالة غيبوبة.
وحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق أسفر عن إتلاف 20 خيمة، إلى جانب الإضرار بست خيم أخرى.
وكان المخيم يستضيف 189 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما، ويتضمن برنامجا فعالياته ألعابا ومسابقات حول مواقد كبيرة.
وأوفدت وزارتا الطوارئ والصحة مختصين نفسانيين وأطباء إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين وغيرهم من المقيمين في المخيم.
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