اخبار العالم

مقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص بحريق في مخيم صيفي للأطفال شرق روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقيت طفلة حتفها وأصيب تسعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، جراء حريق اندلع الليلة الماضية في مخيم صيفي للأطفال في إقليم خاباروفسك شرق روسيا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الطوارئ الروسية أن ثلاثة من الأطفال المصابين في حالة خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بحروق بالغة، فيما أوضح مكتب حاكم الإقليم أنهم في حالة غيبوبة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق أسفر عن إتلاف 20 خيمة، إلى جانب الإضرار بست خيم أخرى.

وكان المخيم يستضيف 189 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما، ويتضمن برنامجا فعالياته ألعابا ومسابقات حول مواقد كبيرة.

وأوفدت وزارتا الطوارئ والصحة مختصين نفسانيين وأطباء إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين وغيرهم من المقيمين في المخيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص بحريق في مخيم صيفي للأطفال شرق روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا