مقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص بحريق في مخيم صيفي للأطفال شرق روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقيت طفلة حتفها وأصيب تسعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، جراء حريق اندلع الليلة الماضية في مخيم صيفي للأطفال في إقليم خاباروفسك شرق روسيا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وزارة الطوارئ الروسية أن ثلاثة من الأطفال المصابين في حالة خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بحروق بالغة، فيما أوضح مكتب حاكم الإقليم أنهم في حالة غيبوبة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق أسفر عن إتلاف 20 خيمة، إلى جانب الإضرار بست خيم أخرى.

وكان المخيم يستضيف 189 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما، ويتضمن برنامجا فعالياته ألعابا ومسابقات حول مواقد كبيرة.

وأوفدت وزارتا الطوارئ والصحة مختصين نفسانيين وأطباء إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين وغيرهم من المقيمين في المخيم.