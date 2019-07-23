ظريف: اميركا تمارس الارهاب الاقتصادي ضد الشعوب المستقلة

اعتبر وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​، خلال لقائه رئيس جمهورية ​نيكاراغوا​، أن "​الحكومة الاميركية​ وبالرغم من جميع القوانين والانظمة والقرارات تمارس ​الإرهاب​ الإقتصادي ضد الشعوب المستقلة"، مشيرا الى التعاون الثنائي مع نيكاراغوا في مجالات التجارة و​الصناعة​ و​الطاقة​ و​الزراعة​ والمالية، مؤكدا على ارادة ايران لتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية.

من جانبه شدد رئيس جمهورية نيكاراغوا، على "أننا لا نقبل أبدًا مفهوم الحظر الأميركي لأنه ليس ضمن إطار القانون الدولي واجراءات الحظر ضد شعبنا والشعب الايراني أحادية الجانب وغير قانونية، والجميع مستاؤون من الوضع الذي احدثته ​اميركا​ في ​العالم​ لكن البعض لايتحدث عن ذلك، فالاميركان من خلال وسائل الابتزاز وانتهاك قوانين التجارة الدولية یهینون الجمیع بما في ذلك حلفائهم، وستنعكس هذه الاجراءات ضدهم".