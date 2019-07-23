سوجا: اليابان لا تدرس إرسال قوات إلى تحالف بحري اقترحته أميركا بالشرق الأوسط

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء ​اليابان​ي يوشيهيدي سوجا، أنّ "بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى تحالف بحري اقترحته ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​الشرق الأوسط​". وكان مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ قد التقى يوم أمس الإثنين وزير الخارجية اليابانية تارو كونو وإيوايا ومستشار الأمن القومي شوتارو ياتشي. ولفت رئيس الوزراء ​شينزو آبي​، في تصريح سابق، إلى أنّ "اليابان ترغب في تحقيق ما تراه دورًا فريدًا عليها القيام به في الحدّ من التوتر، قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة".

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