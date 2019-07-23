سبعة قتلى على الأقل في المواجهات بين متظاهرين شيعة والشرطة في نيجيريا

أعلنت ​الشرطة النيجيرية​ عن مقتل ستة متظاهرين من الأقلية الشيعية وشرطي في أبوجا في صدامات هي الأخيرة في سلسلة أعمال العنف المرتبطة بسجن رجل دين.

وتظاهر مئات من أعضاء ​الحركة الإسلامية​، المنظمة الشيعية المتشددة في شمال نيجيريا حيث غالبية السكان من السنة، للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم ابراهيم زكزكي المسجون منذ كانون الأول 2015 مع زوجته بتهمة "القتل والتجمع غير القانوني".

من جهتها، دعت ​منظمة العفو الدولية​ "السلطات إلى الامتناع عن قمع المتظاهرين ​الشيعة​ بالقوة"، مشيرة الى أن "​قوات الأمن​ تطلق الرصاص الحقيقي على الذين يمارسون حقهم في التعبير فقط".