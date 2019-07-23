وزير الخارجية الهندي: مودي لم يطلب من ترامب أي وساطة في حل قضية كشمير

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمايان جايشانكار أن "رئيس الوزراء ناريندرا مودي لم يطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي وساطة في حل قضية كشمير مع باكستان".
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الهندي، لفت الى أن "رئيس الوزراء الهندي شدد على أن كل القضايا العالقة بين بلاده وباكستان لا يمكن حلها إلى عبر عمل ثنائي مشترك"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إطلاق أي مفاوضات بين الجانبين قبل أن تنهي باكستان الإرهاب العابر للحدود".
وفجر ترامب مفاجأة لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في البيت الأبيض الأحد الماضي، بإعلانه الاستعداد للتوسط في تسوية النزاع طويل الأمد في كشمير بين الهند وباكستان، قائلا إن رئيس الوزراء الهندي هو الذي توجه إليه بهذا الطلب مؤخرا.
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