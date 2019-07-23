هاشم: اقرار الموازنة كان ضروريا لإعادة انتظام الوضع المالي

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ إلى ان "إقرار ​الموازنة​ كان ضروريا لإعادة انتظام ​الوضع المالي​ ولتبدأ خطوات الإنفاق الاستثماري"، متسائلا:"كيف السبيل لذلك و​الحكومة​ معطلة". وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رأى هاشم أن "تفعيل عمل الحكومة وعودتها لاجتماعاتها اكثر من ضروري ولا مصلحة وطنية باستمرار التعطيل".

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