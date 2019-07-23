جان جبران: مياه المؤسسة غير ملوثة والطاقة باشرت باقفال الابار غير الشرعية

أعلن مدير عام ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​، ​جان جبران​، "ان ​السدود​ لديها حسنات من تأمين ​المياه​ التي يحتاجها المواطنون، وصولا الى ​السياحة​،" لافتا الى "ان مصادر المياه التي تخص المؤسسة ليست ملوثة وكل مصدر ملوث نقفله اما الابار المستحدثة من دون رخصة فهي ملوثة حكماً، فلا يجوز حفر آبار من دون اذن واشراف المختصين في المؤسسة، فيما بدأت ​وزارة الطاقة​ اليوم باقفال الابار غير الشرعية".

ونفى جبران في حديث اذاعي، "مقولة ان مبلغ 45 الف الذي اضيف على الفاتورة سيكون تصاعدياً،" موضحا "ان بعد الانتهاء من وضع العدادات سيدفع المواطن ما يصرفه من مياه فقط وهو مبلغ يحصل لتحسين الشبكة"، ولفت الى "ان الشبكة المهترئة تنتج نوعا من ​التلوث​ ونعالجه فورا، ولكن لا ​بكتيريا​ في مياهنا، واليوم بدأنا بحصر مصادر المياه وضبط الهدر فيما الادارة الجديدة التي استلمت مهامها منذ سنة ونصف السنة، حسنت ادارة هذا المرفق"، ولفت الى "ان صار هناك ادارة جديدة في المتن، ستحسن ادارة المياه، وبدأنا مشروع حفر بير مباشرة من المغارة لزيادة نسبة المياه، للمشتركين"، وكشف جبران "ان محطات تكرير المياه المبتذلة تصبح من مسؤوليتنا حين نستلم هذه المحطات، وفي موضوع ​شاطئ بيروت​ استلم ​مجلس الانماء والاعمار​ مشروع انشاء محطات تكرير لرفع ضرر المياه المبتذلة عن الشاطئ وحين تتسلم المؤسسة هذه المحطات بعد الانتهاء منها، نصبح مسؤولين عن تشغيلها."