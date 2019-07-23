مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت شخصا قام بعمليات ابتزاز طالت فتيات بواسطة صور ومقاطع فيديو حميمة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 13 تموز 2019، توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، عن تعرّض فتاة (23 عامًا) من ​مدينة صور​، للابتزاز من قبل المدعو: "ر. م." (مواليد عام 1987، لبناني) بواسطة صور ومقاطع فيديو لها، حيث أنّه كان قد تعرّف إليها قبل حوالي ثماني سنوات وكانت في حينه لا تزال قاصرًا بعمر 15 سنة، وأقام علاقة جنسيّة معها وعَمد إلى تصويرها من دون معرفتها"، موضحةً أنّ "من ثمّ، بدأ بابتزازها للحصول على المزيد من الصور ومقاطع الفيديو لها، وأيضًا على مبالغ ماليّة وليرات ذهبيّة (تقدّر بقيمة 1800 دولار أميركي)".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "العلاقة بينهما استمّرت طوال هذه الفترة تحت وطأة خوف الفتاة من الفضيحة وتبعاتها المحتملة"، مبيّنةً أنّ "ليل 13-14 تموز 2019، استدرجت دورية من المفرزة المشتبه به من ​الرويس​ في ​الضاحية الجنوبية​ إلى مدينة صور، وتمكّنت من توقيفه في دوار العلم. وقد تبيّن وجود صور ومقاطع فيديو مماثلة لعدد كبير من الفتيات على هاتفه الخلوي".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه. وقد أُحيل إلى فصيلة درك صور، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

وطلبت من المواطنين "عدم أخذ صور فوتوغرافيّة أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحيّة ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن مثل هذه الحالات، لأنّ عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها".