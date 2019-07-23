شدد العميد المتقاعد ​جورج نادر​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" على أنه "ممنوعٌ القول إننا تعبنا ولو تعبنا، فنحن عسكر وممنوعٌ ألنعَس، هكذا تربّينا في ​المؤسسة العسكرية​، وهكذا سنبقى، ومكملين لأننا أصبحنا أمل الناس"، مؤكدا أن "عزيمة العسكريين لا تُكسر ومؤمنٌ بالدعم المطلق لحقوقهم من قبل فريق المعارضة، وأبرزه: النواب الضباط، شامل روكز وجميل السيّد وجان طالوزيان ووليد سكرية ووهبي قاطيشا، نواب ​حزب الكتائب​، سامي الجميل ونديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان، والنواب أسامة سعد وفيصل كرامي وجهاد الصمد ونعمت افرام"، معتبرا أنّ العسكريين بدعم من هؤلاء النواب "يتحضّرون للطعن في ​الموازنة​ أمام ​المجلس الدستوري​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادر: نتحضر بدعم من النواب المعارضين للطعن في الموازنة أمام المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.