بستاني: نتابع بناء قطاع البترول على أسس شفافة ونتواصل مع مصر للتعاون بمجال الطاقة

أكّدت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، "التزام الحكومة و​وزارة الطاقة والمياه​ بمتابعة بناء ​قطاع البترول​ في ​لبنان​ على أسس شفّافة، تساهم في جذب الشركات العالميّة إلى الاستثمار في المياه ​البحرية اللبنانية​"، لافتةً إلى أنّ "بعد قرار ​مجلس الوزراء​ بتلزيم البلوكين 4 و9 كنتيجة لدورة التراخيص الأولى، تمّ إطلاق دورة التراخيص الثانية في عام 2019، وصولًا إلى أنشطة الاستكشاف الّتي بدأت في البلوك 4 حيث سيقوم المشغّل بحفر البئر الاستكشافي الأوّل بنهاية 2019، وسيتمّ حفر البئر الثاني في البلوك 9 في عام 2020".

وأوضحت خلال افتتاح ورشة عمل مع شركات بتروليّة عالميّة، أنّ "على صعيد التعاون الطاقوي مع دول المنطقة، نجري محادثات بالتعاون مع وزارة الخارحية والمغتربين وهيئة البترول، مع دولة قبرص للتوصّل إلى اتفاقيّة إطار بين لبنان وقبرص، لاستخراج البترول من الحقول المشتركة بين البلدين". ولفتت إلى أنّ "التواصل مع مصر مستمرّ من أجل التعاون في مجال الطاقة لا سيما استثمار ​خط الغاز​ العربي من جديد".

وركّزت بستاني على أنّ "جميع الإجراءات في قطاع البترول تتمّ بشكل شفّاف، وبخاصّة بعد إقرار ​المجلس النيابي​ في عام 2018 قانون "دعم الشفافية في قطاع البترول"، وتقوم الوزارة بمواصلة إجراءات الإنضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية "EITI".