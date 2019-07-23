علوش: لا أستبعد أن يعتكف الحريري أو حتى أن يقدم إستقالته

أكد النائب السابق ​مصطفى علوش​ أنه حتى الآن لا يوجد جدول أعمال وهذا يعني أن موضوع إنعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​ لم ينضج بعد. مشيرا الى ان "لا يمكن أن يبقى الأمر على هذا الحال فلا أستبعد أن يعتكف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أو حتى أن يقدم إستقالته."

وشدد علوش في حديث اذاعي على أن لا أحد ينهي مهام الحريري فإما أن ينهيها بنفسه أو نعود لنرى سيناريو سنة 2011 يتكرر باستقالة 11 وزيراً. مشددا على أن كل المحاولات التي جرت لتدوير الزوايا لم تجد طريقها الى الحل.

واكد في سياق منفصل، أن الإشكال في ​بلدية طرابلس​ مستمر والحريري و رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ لا يستطيعان حل هذه المشكلة.