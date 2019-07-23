الدفاع المدني: إخماد حرائق مختلفة في البوشرية وبرج البراجنة وجسر سير والبترون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أكوام من ​النفايات​ في ​البوشرية​ - ​المتن​، وحريقًا شبّ داخل "سوبر ماركت" في ​برج البراجنة​ - ضاحية ​بيروت​ الجنوبية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أكوام من النفايات على جسر سير - ​الضنية​، وآخر نشب في حرج من الأعشاب وأشجار السنديان بين بلدتي صغار وعبدللي - ​البترون​".