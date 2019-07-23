الدفاع المدني: إخماد حرائق مختلفة في البوشرية وبرج البراجنة وجسر سير والبترون

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أكوام من النفايات في البوشرية - المتن، وحريقًا شبّ داخل "سوبر ماركت" في برج البراجنة - ضاحية بيروت الجنوبية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أكوام من النفايات على جسر سير - الضنية، وآخر نشب في حرج من الأعشاب وأشجار السنديان بين بلدتي صغار وعبدللي - البترون".
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