كرم: التقاعس في ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية لم يعد مقبولا أو مبررا

شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم على أنّ "التقاعس في ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية لم يعد مقبولًا أو مبرّرًا".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التهريب يضرب اقتصادنا، فالمسؤول الّذي لا يقوم بدوره في هذا الأمر هو متآمر على الوطن واقتصاده".
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