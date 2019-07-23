قائد البحرية الإيرانية: نراقب كل السفن الأميركية التي تعبر مياه الخليج

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي أن "ايران تراقب كل ​السفن​ الأميركية التي تعبر مياه ​الخليج​ ويوجد لدينا أرشيف صور لتحركاتها".

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