دفاع روسيا: طائرات حربية كورية جنوبية اعترضت طريق قاذفات استراتيجية وشكلت خطرا على أمنها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "طائرات حربية كورية جنوبية اعترضت طريق قاذفات روسية استراتيجية وشكلت خطرا على أمنها". وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب" ذكرت أن "كوريا الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه طائرة عسكرية روسية اخترقت مجالها الجوي فوق البحر الشرقي"، موضحة أن "الطائرة الروسية تسللت إلى الأراضي الكورية الجنوبية فوق بحر الشرق "بحر اليابان" قرب جزيرة دوكدو في وقت سابق هذا اليوم في خرق لجميع الاتفاقيات الدولية".

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