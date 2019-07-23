كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل قوة بحرية أوروبية للتصدي "لقرصنة" إيران في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى بريطانيا لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا فيما وصفته لندن بأنها "قرصنة دولة".

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وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت للبرلمان "بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلي ظهرها، ومن ثم فهذه قرصنة دولة".

وأضاف: "سنسعى الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الأمن للطواقم والحمولات في هذه المنطقة الحيوية".