كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدعم إماراتي.. ختام حملة مكافحة الكوليرا بالوازعية في تعز باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة تعز اليمنية، أمس الإثنين، تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة مكافحة وباء الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة في مدير الوازعية بمحافظة تعز، وذلك بدعم من دولة الإمارات وبإشراف من الهلال الأحمر الإماراتي.

وشملت المرحلة الثالثة من الحملة، إلقاء محاضرات وتقديم نصائح توعوية، وتوزيع ملصقات على المواطنين في المديرية، تضمنت إرشادات صحية حول أسباب انتشار وباء الكوليرا.

وشهد حفل الختام توزيع الشهادات التقديرية على فريق التوعية وفريق التنسيق وعدد من المساهمين في نجاح الحملة.

Advertisements

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، بأن حملة مكافحة وباء الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة في "الوازعية" والتي استمرت على مدى 16 يوما، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، للقطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية، في المديرية وباقي مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لليمن.

بدوره عبر مدير عام مديرية الوازعية، عن شكره للهلال الأحمر الإماراتي على تلبيته لنداء المواطنين، ودوره الكبير والفعال في محاصرة ومكافحة وباء الكوليرا الذي داهم المديرية مؤخراً.

وأكد، بأن فرق "الهلال" الطبية والإغاثية، قامت بفحص ومعالجة الحالات المصابة بالوباء وإنقاذ بقية الأهالي من الإصابة بهذا الوباء الخطير والقاتل.