بتر يد ستيني في نزاع مسلح بسبب الكيف في وزان

تعرض ستيني إلى بتر يده في نزاع مسلح بين أسرتين، حول استغلال بقعة أرضية، لزراعة القنب الهندي، قبل أيام، بدوار التشيار بجماعة أسجن، إقليم وزان.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن النزاع المسلح بين أفراد أسرتين، أسفر عن جريمة قطع يد لرجل مسن يبلغ من العمر 65 سنة، وإصابة عدد من المتنازعين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن نزاع نشب بين أسرتين من دوار التشيار، ضواحي وزان، حول بقعة أرضية، تستغل في زراعة الكيف.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن النزاع تطور إلى مواجهات مباشرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن قطع اليد لرجل مسن، نقل على إثرها إلى مستشفى السويسي الرباط.

إلى ذلك، انتقلت مصالح الدرك إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق حول الموضوع، فيما تم نقل الضحايا إلى المستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان.