زيدان: لم أقلل من غاريث بيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، قوله إنه "لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي غاريث بيل، لاعب الفريق، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة".

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينغي وآرسنال الودية، قال زيدان "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج بيل".

وأضاف "بيل لم يشارك ضد بايرن ميونخ لأنه أراد ذلك، وهو لاعب في ريال مدريد، ولم يتغير أي شيء، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي، وغدًا سنرى ما سيحدث".

وتابع "أنا لا أشعر بعدم الراحة مع بيل، ويمكنني الاعتماد عليه في مباراة الغد".

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وبسؤاله عن إمكانية المبادلة بين نيمار وبيل، أجاب "لا أعلم أي شيء عن ذلك، لا يمكنني الإجابة".

وعن كوبو، قال زيدان "هو يعرف أين هو، ولا يخاف من اللعب، بل يحب لعب كرة القدم.. مشاركته مع الكاستيا؟ نحن لا زلنا في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، ولا أعلم ماذا سيحدث".

وأردف "رودريغو؟ مركزه على الجانب الأيمن، لكن دعونا نرى.. الشيء المهم هو العمل، ونحن نقوم بعمل جيد، ويمكنني الاعتماد عليه في الطرف الأيمن ضد آرسنال".

واختتم مدرب الملكي "نريد تكرار الأشياء الجيدة، التي فعلناها في المباراة الأولى ضد بايرن".