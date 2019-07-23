الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 9 شبان، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على المقدسيين واعتقالهم من ساحات الأقصى.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 9 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: مهند نمر العمور، وأحمد جمال العمور، والأسير المحرر محمد ذياب العمور من بلدة تقوع بيت لحم. والشاب نسيم علي صبيح في بلدة الخضر.

بينما في محافظة الخليل، داهم جنود الاحتلال مخيم الفوار واعتقلوا الشاب أحمد كمال أبو طعيمة من منزله.

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وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دوما، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب محمد مصطفى دوابشة من منزل عائلته.

كما داهمت منزل المواطن جعفر دوابشة، وسلمته استدعاء لابنه محمد لمراجعة مخابراتها، حيث لم يكن يتواجد بالمنزل.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، الشابين المقدسيين أحمد سعيدة، وعبد الناصر عودة، من قبالة المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، واقتادتهما إلى أحد مراكزها.